Луганск, , 17:50 — REGNUM Более 15 массовых захоронений, стихийно возникших во время активной карательной военной операции Киева в Донбассе, запланировано вскрыть и изучить на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2022 году, сообщила 20 января глава межведомственной рабочей группы в ЛНР Анна Сорока.

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Мероприятия будут проведены в рамках работ по поиску без вести пропавших в районе посёлков Красный Яр, Малониколаевка, Дьяково, а также в самом городе Луганске.

Напомним, летом 2021 года власти ЛНР и ДНР создали группы по поиску пропавших без вести во время боевых действий в Донбассе. Результаты экспертиз захоронений будут отправлены в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

На сегодняшний день рабочие группы извлекли и изучили останки почти 300 человек, погибших в Донбассе.

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