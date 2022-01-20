Мишустин поручил обеспечить независимость авиастроения от импорта
Воронеж, 20 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В российском авиастроении необходимо обеспечить полную технологическую независимость от импортной продукции. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 января на совещании по развитию гражданского самолетостроения в Воронеже.
Глава правительства подчеркнул, что сегодня отечественные разработчики значительно продвинулись в области бортовых систем и оборудования.
Мишустин подчеркнул, что технологическая независимость снизит риски для развития отрасли и позволит не допустить производственных сбоев.
Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин 20 января находится с поездкой в Воронеже. Он посетил, в частности, Воронежский авиазавод, которому пообещал загрузку заказами на ближайшие девять лет.