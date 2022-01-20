Воронеж, 20 января 2022, 17:20 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает, что Россия имеет возможность начать работу над внедрением стандартов 6G-связи. Об этом он заявил в ходе поездки в Воронеж 20 января, сообщила пресс-служба правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе поездки в Воронеж 20 января Михаил Мишустин посетил фабрику радиоэлектронной аппаратуры концерна «Созвездие» в Воронеже, где ознакомился с производством, образцами готовой продукции и побеседовал с работниками предприятия.