Архангельск, 20 января, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Минздрав Архангельской области не прогнозирует резкого роста нагрузки на стационары медучреждений из-за увеличения числа заболевших ковидом.

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В ведомстве пояснили, что люди, инфицированные омикроном, переносят заболевание легче, чем зараженные, скажем, штаммом дельта. Госпитализация таких пациентов требуется редко, поэтому в ближайшие недели основная нагрузка ляжет на амбулаторное звено здравоохранения.

«Серьезного возрастания нагрузки на стационары не прогнозируется, но медицинские учреждения региона готовы и к такому развитию ситуации: они оснащаются необходимым оборудованием и кислородом», — подчеркнул глава министерства Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за последние сут ки коронавиурс выявили почти у четырехсот человек, в числе носителей «Омикрона» — пока девять пациентов.