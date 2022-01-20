Мурманск, 20 января, 2022, 17:05 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявлено 160 новых случаев заболевания COVID-19, 81 из них — в областном центре, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, случаи заражения инфекцией подтверждены также в Североморске, Кандалакшском районе, Печенгском округе и других муниципалитетах. Всего на лечении находятся 13 237 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, штамм «Омикрон» в Мурманскую область был завезен из Великобритании.