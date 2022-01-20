Ульяновск, 20 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Ужесточение ограничительных мер ещё более осложнит положение бизнеса в Ульяновской области, который не до конца оправился от пандемии в 2020 году. Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемической ситуации. Об этом заявил губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе по итогам пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам руководителя региона, есть понимание, что дополнительные меры только усугубят положение бизнеса, особенно заведений общепита, ещё не оправившихся от первой волны пандемии. Этим продиктовано решение о продлении до 1 февраля в отношении кафе и кинотеатров о снятии ограничений по времени работы.

Алексей Русских при этом подчеркнул, что на принятие дальнейших решений будет влиять санитарно-эпидемиологическая обстановка.

«Несмотря на то, что сейчас ситуация в определённой мере стабилизировалась, мы ожидаем очередной очень значительной волны», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновский губернатор Алексей Русских заявил, что среди вновь заболевающих ковидом у 30% выявлено заражением штаммом «Омикрон».

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлен 122 701 случай заражения коронавирусом, победили болезнь 116 136 человек, умерли 3998.