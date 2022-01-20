Афины , , 16:36 — REGNUM Греция оказывала и оказывает прочную и постоянную поддержку Кипра, заявил новый министр иностранных дел Кипра Янис Касулидис после встречи с греческим коллегой Никосом Дендиасом 19 января в Афинах. Об этом сообщает AMNA.

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«Мы обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, начиная с кипрской проблемы, схем трехстороннего сотрудничества и продолжающейся турецкой провокации, а также региональных, европейских и международных вопросов, представляющих взаимный интерес», — рассказал Касулидис о встрече с Дендиасом.

Касулидис отметил также, что Греция и Кипр имеют общий механизм автоматической координации и обсуждения как национальных, так и европейских и региональных вопросов, и подчеркнул, что целью Республики Кипр было и остается жизнеспособное решение кипрского вопроса на основе двухзональной, двухобщинной федерации в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.