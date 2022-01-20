Мурманск, 20 января, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Мурманскую область штамм «Омикрон» был завезен из Великобритании, считают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Цитата из к/ф «Две королевы» реж Джози Рурк. 2018. Великобритания Королева

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«Заболевший — взрослый гражданин иностранного государства, прибывший из Великобритании на территорию Ковдорского района. На сегодняшний день очаг локализован, гражданин покинул территорию РФ. Среди контактировавших лиц заболевших не выявлено, очаг локализован», — цитирует представителей ведомства «КП-Мурманск».

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении находятся более 13 ковид-пациентов.