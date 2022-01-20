В РФ замедлится деловая активность малого и среднего бизнеса – прогноз
Москва, 20 января, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года в РФ ожидается замедление деловой активности малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.
«С нашей точки зрения, деловая активность в секторе МСП в первой половине 2022 года замедлится. Мы связываем это с падением спроса ввиду роста рублевых процентных ставок, — сказал Дорофеев. — Поднимая процентную ставку, Банк России добивается изменения потребительского поведения и увеличения нормы сбережения. Мы уже видим, как это происходит, и интерес к банковским депозитам начинает расти».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что, несмотря на все сложности, за 2021 год малый и средний бизнес приблизился к доковидным оборотам.