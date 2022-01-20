Москва, 20 января, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года в РФ ожидается замедление деловой активности малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

«С нашей точки зрения, деловая активность в секторе МСП в первой половине 2022 года замедлится. Мы связываем это с падением спроса ввиду роста рублевых процентных ставок, — сказал Дорофеев. — Поднимая процентную ставку, Банк России добивается изменения потребительского поведения и увеличения нормы сбережения. Мы уже видим, как это происходит, и интерес к банковским депозитам начинает расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что, несмотря на все сложности, за 2021 год малый и средний бизнес приблизился к доковидным оборотам.