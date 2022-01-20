Москва, 20 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Предложения ЦБ запретить майнинг и криптовалюту на территории России своевременны и заслуживают поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил член Национального финансового совета Банка России, глава комитета Годсумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

«Мы поддерживаем предложение Центрального банка РФ о введении ограничений вплоть до полного запрета использования криптовалюты в качестве средства платежа, а также майнинга, в связи с тем, что иностранная криптовалюта во многом стала средством финансирования незаконных операций, в том числе экстремистских организаций», — заявил Гаврилов.

Он указал, что решение очевидно на фоне событий в Казахстане.

«Мы видим, как на примере опыта других стран, как, допустим, Казахстан, так и по опыту Российской Федерации. В связи с этим считаю предложение Центрального Банка РФ своевременным, актуальным и заслуживающим поддержки», — сказал парламентарий.

Он также обратил внимание на опыт Китая в этой сфере и последствия.

«Кроме того, с учётом того, что наши соседи, в частности Китайская Народная Республика ввела крайне жесткие запреты на выпуск криптовалюты, криптофермы были переведены из Китая в Российскую Федерацию, что в свою очередь резко повысило нагрузку на энергосистемы, в частности, в Иркутской области и в других сибирских регионах. В результате создаётся достаточно опасная перегрузка энергосистем, кроме того, затрачиваются энергетические ресурсы, что отрицательно влияет на экологию регионов, вызывая обоснованные жалобы граждан», — заявил Гаврилов.

При этом в комитете считают, что сами по себе информационные технологии, которые лежат в основе создания криптовалют, должны быть эффективно использованы при реализации программы цифрового рубля.

«Цифровой рубль как эмитируемая и полностью контролируемая Банком России валюта обеспечит прозрачность, контроль за денежными потоками, в том числе госинвестициями, а также сократит транзакционные издержки хозяйствующих субъектов. Именно такой подход будет предметом обсуждения сферы развития цифрового рубля на предстоящем в этом году заседании Национального финансового совета Банка России», — заявил Гаврилов.

Банк России предлагает запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка.