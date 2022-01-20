В Госдуме готовы поддержать запрет майнинга и криптовалют
Москва, 20 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Предложения ЦБ запретить майнинг и криптовалюту на территории России своевременны и заслуживают поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил член Национального финансового совета Банка России, глава комитета Годсумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
«Мы поддерживаем предложение Центрального банка РФ о введении ограничений вплоть до полного запрета использования криптовалюты в качестве средства платежа, а также майнинга, в связи с тем, что иностранная криптовалюта во многом стала средством финансирования незаконных операций, в том числе экстремистских организаций», — заявил Гаврилов.
Он указал, что решение очевидно на фоне событий в Казахстане.
«Мы видим, как на примере опыта других стран, как, допустим, Казахстан, так и по опыту Российской Федерации. В связи с этим считаю предложение Центрального Банка РФ своевременным, актуальным и заслуживающим поддержки», — сказал парламентарий.
Он также обратил внимание на опыт Китая в этой сфере и последствия.
«Кроме того, с учётом того, что наши соседи, в частности Китайская Народная Республика ввела крайне жесткие запреты на выпуск криптовалюты, криптофермы были переведены из Китая в Российскую Федерацию, что в свою очередь резко повысило нагрузку на энергосистемы, в частности, в Иркутской области и в других сибирских регионах. В результате создаётся достаточно опасная перегрузка энергосистем, кроме того, затрачиваются энергетические ресурсы, что отрицательно влияет на экологию регионов, вызывая обоснованные жалобы граждан», — заявил Гаврилов.
При этом в комитете считают, что сами по себе информационные технологии, которые лежат в основе создания криптовалют, должны быть эффективно использованы при реализации программы цифрового рубля.
«Цифровой рубль как эмитируемая и полностью контролируемая Банком России валюта обеспечит прозрачность, контроль за денежными потоками, в том числе госинвестициями, а также сократит транзакционные издержки хозяйствующих субъектов. Именно такой подход будет предметом обсуждения сферы развития цифрового рубля на предстоящем в этом году заседании Национального финансового совета Банка России», — заявил Гаврилов.
Банк России предлагает запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка.