Самара, 20 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. 527 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Kraszdrav.ru Коронавирус. Красноярск

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Сообщается, что всего в регионе выявили 205 608 случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировали 104 пациента с COVID-19, с подозрением на эту инфекцию были госпитализированы 58 человек.

Отмечается, что в регионе скончались всего 6577 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 11-и таких пациентов констатировали в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 180 062 тысяч человек, в том числе 1398 человек выздоровели в прошедшие сутки.

Согласно данным на 19 января, в регионе за сутки выявили 477 носителей коронавируса.