Воронеж, 20 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин побывал на борту нового пассажирского лайнера МС-21 20 января, в ходе поездки в Воронеж. Об этом сообщил пресс-секретарь Мишустина в телеграм-канале.

Авиазавод «Иркут» Самолёт МС-21

Премьер министр оценил ширину прохода в салоне нового самолёта, которая позволяет пассажирам проходить, не дожидаясь, пока бортпроводник уберет тележку.

«Для многих людей это очень важно. Это удобно», — сказал Мишустин.

Отметим, что новейший самолёт МС-21 прилетел в Воронеж 20 января, на нем, по данным СМИ, прибыл генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

МС-21 — это среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработка его ведется НПК «Иркут». Комплектующие для лайнера будут производить на Воронежском авиазаводе.