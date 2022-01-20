Тамбов, 20 января, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Тамбовской области 20 января подтверждено 179 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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Всего в области были зарегистрированы 64 тыс. 507 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 58 тыс. 978 пациентов, в том числе 97 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1854 человека. Восемь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.