Салехард, 20 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. На Ямале с 24 января 2022 года вводится дистанционное обучение для воспитанников детских садов и школьников 1−8 классов на две недели. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Работодателям рекомендуется перевести на дистанционную работу до 50% сотрудников, в приоритете — люди старшего возраста, беременные женщины, а также родители детей младшего школьного и дошкольного возраста.

В детских садах будут работать дежурные группы для сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают вне дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЯНАО растёт заболеваемость COVID-19. С начала пандемии в регионе на 20 января подтвердили 63 373 случая заражения коронавирусом, вылечились 59 790 человек, скончались 974 ямальца.