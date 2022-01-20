Варшава, 20 января, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В ночь с 19 на 20 января один польский пограничник получил травму из-за того, что нелегалы с белорусской стороны забрасывали их патрульный отряд камнями. Об этом сообщила пограничная служба Польши на странице в соцсети Twitter.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

«Группа нелегалов из 32 человек 19 января с помощью инструментов разрезали колючую проволоку и разрушили заграждения на белорусско-польской границе и попытались прорваться в Польшу. Во время прорыва границы нелегалами один польский солдат получил удар камнем по голове. Его доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пострадавший находится в больнице в городке Семятыче под наблюдением врачей. У него травма головы. Пограничники вызвали подкрепление, и все успевшие прорваться на территорию Польши нелегалы были задержаны.

Также сообщается, что женщина-пограничник, в которую две недели назад нелегалы попали петардой, выписана из больницы. В результате нападения пограничница получила перелом носа, сотрясение мозга и травму плеча.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.