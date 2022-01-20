* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 20 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Служба разведки правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявляет, что СМИ не должны распространять ложные новости и «необоснованные слухи». Об этом сообщает газета «8 Собх».

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20 января разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) написала в Твиттере, что ряд лиц, с целью получения гражданства западных стран хотят оскорбить исламские ценности.

По данным разведывательной службы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эти лица обвиняют вооруженные силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и СМИ публикуют эти сообщения.

«В соответствии с принципами журналистики, СМИ должны строго воздерживаться от публикации ложных новостей и необоснованных слухов», — добавили в разведслужбе.

Агентство указало, что оскорбление религиозных святынь и ритуалов неприемлемо для народа.

Заявление разведки прозвучало после того, как были опубликованы сообщения о преследованиях и задержании протестующих женщин в Кабуле.