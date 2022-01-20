Киев, 20 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба готов к трехсторонней встрече на уровне глав МИД России, США и Украины в том случае, если на это даст согласие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава украинского МИД заявил 20 января на брифинге.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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«В ходе состоявшихся в среду переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном я подтвердил готовность к трехсторонней встрече на уровне глав МИД США, РФ и Украины, если Лавров согласится», — сказал он.

Кроме того, Кулеба подтвердил, что США выделили Украине в текущем году $200 млн дополнительной помощи на цели безопасности.

Помимо этого, глава украинского МИД отметил, что Вашингтон намерен и далее усиливать обороноспособность Киева, поставляя оборонительное летальное оружие.

«Речь идет не только об оборонном пакете в $60 млн, который мы уже получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонительного оружия, включая летальное — оборонительное, но летальное», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа стремится к диалогу с Россией, однако готова наложить санкции на Москву в случае «агрессии» на Украине.