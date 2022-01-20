Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Петербурге в акваторию Невы 20 января вышел городской ледокол «Невская застава» с целью предотвращения так называемых зажорных наводнений. Они возникают из-за льда, мешающего речному течению и приводящего к повышению уровня воды в Неве даже в зимних условиях.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ледокол «Невская застава»

«Судно прошло от места постоянной стоянки вверх по течению до Володарского моста», — сообщили в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга.

Ледокол пробивает каналы в скоплении льда, повышая пропускную способность русла и снижая уровень воды, предотвращая подтопление прибрежных территорий.

Кроме того, проход ледокола по середине Невы препятствует небезопасному хождению людей по льду реки, что запрещено постановлением городских властей до 15 апреля 2022 года.