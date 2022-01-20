Кызыл, 20 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Туве в связи с ухудшением эпидситуации мобилизуют силы волонтёров для работы с маломобильными гражданами, а также оказания помощи медикам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Волонтёры в Туве

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По данным агентства по делам молодёжи, в настоящее время готовы к работе около 400 добровольцев. Они будут помогать пожилым жителям, вынужденным сидеть на самоизоляции в покупке продуктов питания и лекарств. Все волонтёры будут обеспечены средствами защиты.

«Для получения помощи любой пенсионер может обратиться на специально выделенную бесплатную горячую линию по номеру 8 800 200 34 11 с просьбой доставить ему продукты или лекарства», — отметили в правительстве.

Затем с заявителем связываются волонтёры и получают конкретный список необходимых товаров. Кроме того, последние будут оказывают информационную, юридическую и психологическую помощь гражданам.