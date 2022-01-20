Кито, , 15:03 — REGNUM Эквадор и Великобритания подписали документ, который позволит расширить национальные проекты по экологическим вопросам. Об этом пишет Prensa Latina.

Эквадор Skratos1983

Юридический документ был подписан в резиденции президента страны министром окружающей среды, водных ресурсов и экологии Эквадора Густаво Манрике и министром Тихоокеанского региона и окружающей среды Великобритании Заком Голдсмитом.

Письмо о намерениях по сотрудничеству в Фонде биологического разнообразия ландшафтов Великобритании включает в себя грант в размере около 20 млн долларов, который будет использован для исследований и защиты природоохранного коридора Эль Кондор-Кутуку.

«Несколько дней назад мы сосредоточились на сохранении океана, объявив о создании совместного заповедника, который будет способствовать здоровью морских экосистем. Сегодня мы сосредоточились на Амазонии, чтобы способствовать сохранению наших лесов, проведению исследований и устойчивому развитию этого биологически разнообразного региона нашей страны», — сказал Манрике.