Ульяновск, 20 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось количество летальных исходов от COVID-19. Такие обновлённые сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 20 января, в Ульяновской области за последние сутки (19 января) умерли 14 ковидных больных. Это на трёх человек больше, чем было зарегистрировано 18 января. За последний месяц максимальное число скончавшихся за сутки — 15 пациентов с коронавирусом.

Всего жертвами пандемии в регионе стали 3998 больных COVID-19. Смертность составила 3,26% (от числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

Напомним, 19 января губернатор Алексей Русских заявил, что из-за ожидаемой новой, пятой волны распространения коронавируса и заболевания COVID-19 в Ульяновской области не планируют отменять QR-коды. Глава региона полагает, что новый всплеск «будет намного мощнее».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области резко выросло число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом: со 158-ми за 18 января до 174-х по итогам 19 января, суточный рост — 10,13%.