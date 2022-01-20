Чебоксары, 20 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Чувашии в очередной раз увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Рост идёт девятые сутки подряд. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 20 января, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлен 47 721 случай заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки подтверждено 116 случаев инфицирования, что на шесть больше, чем было 18 января. Прирост идёт девятые сутки подряд.

Выздоровели 41 364 человека, из них за последние сутки победили болезнь 67 пациентов. Доля вылечившихся составляет 86,68%.

Умерли ещё семеро ковидных больных. Всего в Чувашии скончались 4160 пациентов с коронавирусом (8,72% от числа подтверждённых случаев заражения).

Напомним, ранее Чувашия получила первую в 2022 году партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак («Спутник-V»). В очередном транше — 19 тыс. комплектов. По данным на 19 января, в республике привились около 540 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии первый «официальный» пациент с «Омикроном» был привит от ковида. Врачи пояснили, что он заразился, так как к моменту заболевания не прошёл 21 день и поэтому не выработался иммунитет.