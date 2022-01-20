Балашиха, Московская область, 20 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 20 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 363. Следом за Балашихой идет Королев, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 240 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 236 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2795 новых случаев заражения коронавирусом.