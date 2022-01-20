Йошкар-Ола, 20 января, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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В течение двух предыдущих суток летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 960 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 января в регионе выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 74 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 30 227 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 969 человек.

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