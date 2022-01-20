Кемерово, 20 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Новый штамм вируса «Омикрон» ещё пока не пришёл в Кемеровскую область. Об этом сегодня, 20 января, сообщил начальник ковидного госпиталя больницы им. Подгорбунского Василий Жданов.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

"На штамм «Омикрон» возлагалось много надежд с точки зрения, что у него меньшая летальность. Но, к сожалению, у «Омикрона» гораздо более высокая заразность, и поэтому уже сейчас здравоохранение различных стран — европейских, североамериканских — оказалось в состоянии коллапса или предколлапса. Стационары переполнены из-за более высокой заразности. И вот уже наши вирусологи, эпидемиологи отечественные высказывают мысль о том, что из-за большей заразности и большей вовлечённости населения в заболеваемость с этим новым штаммом «Омикрон» летальность окажется выше, — отметил Жданов. — Несмотря на то, что сам по себе штамм менее патогенный, чем «Дельта», за счёт того, что будет перегрузка системы здравоохранения — то есть максимальное поступление небывалых просто величин обращений, мы ещё с такой нагрузкой не сталкивались — и нигде в мире ещё не сталкивались, — за счёт этого летальность может оказаться выше».

Он подчеркнул, что единственным способом уменьшить вероятность тяжёлого течения ковида является вакцинация, а также ревакцинация.