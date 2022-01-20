Йошкар-Ола, 20 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 20 января выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 74 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 30 227 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 28 298 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 11 человек. 960 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось, за минувшие сутки от COVID-19 скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 969 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 января в инфекционных стационарах республики лечение получают 217 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 414 человек, из них у 361 — пневмония, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 43 пациента, при этом госпитализирован 51 житель Марий Эл.