Красногорск, 20 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1313 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 20 января Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 613 299 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 675 154.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 20 января число жертв COVID-19 увеличилось на 39 человек.