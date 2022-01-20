Великий Новгород, 20 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новгородской области выявили 201 случай заболеваний COVID-19, что на 23 случая больше, чем сутками ранее. Об этом 20 января сообщил федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Только в областном центре Великом Новгороде за сутки обнаружили 65 случаев заражения коронавирусом. В регионе продолжает увеличиваться заражаемость коронавирусной инфекцией. Суточный прирост этого показателя составил 23 случая.

От ковида, как основной причины смерти, за сутки скончались два человека, что на одного человека больше, чем за предыдущий день.

За прошедшие сутки в области от COVID-19 выздоровели 175 человек. Это на восемь человек больше, чем за 18 января. В регионе отмечается увеличение этого показателя.

За всё время пандемии в Новгородской области выявили 67 671 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида, как основной причины смерти, скончались 808 человек, а выздоровели — 64 318 человек.