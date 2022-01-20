Захарова: Украина из-за своей политики оказалась у разбитого корыта
Москва, 20 января, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Европейский союз не относится к Украине как к равноправному партнеру, для западных стран Киев не представляет самостоятельной ценности, завяила 20 января официальынй представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что в результате прозападного курса Украина практически полностью разрушил слаженные цепочки промышленных, научно-инновационных связей с Россией и другими странами евразийской интеграции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что британские военно-транспортные самолёты уже несколько дней доставляют на Украину вооружение.
По её словам, состоялось по меньшей мере шесть таких рейсов. С учётом того, что каждый самолёт может взять на борт до 77,5 тонны груза, на Украину уже доставлено около 460 тонн вооружений.