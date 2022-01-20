Москва, 20 января, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Европейский союз не относится к Украине как к равноправному партнеру, для западных стран Киев не представляет самостоятельной ценности, завяила 20 января официальынй представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Увы, это ужасно, но факт — для Запада Украина самостоятельной ценности не представляет. Она нужна прежде всего как геополитический плацдарм против России», — сказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что в результате прозападного курса Украина практически полностью разрушил слаженные цепочки промышленных, научно-инновационных связей с Россией и другими странами евразийской интеграции.

«В итоге Украина оказалась просто у разбитого корыта и перед закрытыми дверьми на пороге, а может, даже и на задворках Евросоюза, потому что с тем колоссальным объемом проблем никто не хочет иметь дело», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что британские военно-транспортные самолёты уже несколько дней доставляют на Украину вооружение.

По её словам, состоялось по меньшей мере шесть таких рейсов. С учётом того, что каждый самолёт может взять на борт до 77,5 тонны груза, на Украину уже доставлено около 460 тонн вооружений.