Москва, , 14:02 — REGNUM Причиной окончания судебного спора между компанией «Яндекс» и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в деле о дискриминации сторонних сервисов в поисковике стало признание IT-компанией обоснованности выданного ФАС предупреждения и выполнение его положений. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

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«Яндекс» признал обоснованность выданного ФАС предупреждения и выполнил его положения. В частности, в результате взаимодействия компаний-участников антимонопольного дела опубликованы политика, условия и технические требования по интеграции партнеров в поисковую систему «Яндекса». Их требования открыты и едины для всех участников рынка, включая собственные сервисы компании», — сказано в сообщении.

Помимо этого, ФАС получит возможность вести мониторинг исполнения мирового соглашения, а также регулярно анализировать корректность работы поисковой системы компании. «Яндекс» также обязуется регулярно предоставлять надзорному органу сведения для такого мониторинга. Также ежегодно планируется проводить независимый аудит непредвзятости ранжирования и отображения данных в поисковой выдаче. Кроме того «Яндекс» внесёт 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий, средства будут направлены на продвижение российских программных ИТ-продуктов в сети Интернет.

«Цель ФАС России — защита конкуренции на рынке, создание недискриминационных условий деятельности для всех его участников. Мировое соглашение учитывает позицию каждой заинтересованной стороны. Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России. Нам удалось не затягивать на годы судебное разбирательство, а совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка успешно развиваться», — сказал руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

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