Казань, 20 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Татарии за минувшие сутки подтверждено 112 положительных тестов на коронавирус. Всего по состоянию на 20 января зарегистрировали 44 745 случаев заражения, сообщает общероссийский оперативный штаб.

(сс) Максим Мишин. mos.ru Лаборатория

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Выздоровели за время пандемии 38 009 ковид-пациентов, скончались 1540 носителей инфекции. За сутки выписали по выздоровлении 103 человека, число летальных исходов среди больных возросло на пять случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии перевозчикам до сих пор не компенсировали 100 млн рублей убытка от введения запрета на проезд без QR-кодов в общественном транспорте.

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