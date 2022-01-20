Москва, 20 января, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Прогноз, что банковские пластиковые карты потеряют свою актуальность в ближайшие годы представляется достаточно оптимистичным, и, скорее всего, касается активных пользователей банковскими картами в крупных городах, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве РФ, к. э. н Светлана Зубкова.

TheDigitalWay Банковские карты

«Однако нужно учитывать, что в России, по данным Счетной палаты, в 2021 году число пенсионеров составляет чуть более 40 млн человек, и все они, как наиболее консервативная часть населения, получают свою пенсию на банковскую карту, а многие до сих пор ее снимают в банкоматах.

Также нужно учитывать, что охват стабильным интернетом в России до сих пор не достиг 100%, что также сдерживает развитие виртуальных карт. По данным кредитного рейтингового агентства НКР? Россия вошла в первую десятку стран, заняв 9-t место, в рейтинге по доступности и качеству интернета/

При этом нужно отметить, что охват территории нашей страны качественным интернетом достаточно неравномерен, а виртуальные карты в мобильном телефоне, как известно, применяются только при его наличии. Даже в Подмосковье в некоторых районах интернет до сих пор не всегда стабилен.

Несмотря на то, что банки активно внедряют виртуальные карты, существенного снижения количества действующих банковских карт на физических носителях (пластиковых) стоит ожидать не ранее 2025−2027 гг.

Это произойдет, когда активные пользователи виртуальных карт среднего возраста начнут получать пенсионные карты и переводить их в виртуальные, а также качество доступа к интернету в России улучшится до максимальных значений.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в ближайшие несколько лет пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться популярностью, считает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

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