Пермь, 20 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Пермском крае продолжает расти заболеваемость COVID-19. За последние сутки выявили 540 заражений коронавирусом, что на 62 превышает предыдущий суточный показатель. Об этом сообщает 20 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

С конца марта 2020 года на территории региона выявлено 167 657 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 6450,2 факта COVID-19.

Выздоровели 155 030 пермяков. По причине коронавирусной инфекции умер 7691 человек. За последние сутки зафиксировано восемь летальных исходов.