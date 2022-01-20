Тюмень, 20 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 364 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 20 января сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 363.

С начала пандемии в Тюменской области на 20 января подтвердили 94 843 случая заражения коронавирусом, вылечились 83 787 тюменцев, скончались 3 639 пациентов (восемь за последние сутки).