Курган, 20 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружено 92 новых случая заражения коронавирусом, из них 29 зарегистрировано в Кургане. Об этом 20 января сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 89.

С начала пандемии в Курганской области на 20 января подтвердили 52 456 случаев заражения коронавирусом, вылечились 49 977 курганцев, скончались 1036 человек (двое за минувшие сутки).