Донецк, 20 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Силовики Украины обстреляли пригород Донецка из минометов. Об этом 20 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

«В 11.35 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак (пригород Донецка — ред.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что с украинской стороны по территории ДНР было выпущено 10 мин калибром 120 мм и также были применены крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МИД ДНР Наталья Никонорова пригласила министра иностранных дел Германии Анналену Бербокпосетить республику для того, чтобы дать объективную оценку ситуации в Донбассе.