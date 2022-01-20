Оренбург, 20 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 232 новых заражения коронавирусом, что на 51 больше, чем днём ранее. Об этом сообщает 20 января Управление Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии зарегистрирован 101 081 случай заражения. Показатель заболеваемости COVID-19 составил 5650,67 на 100 тысяч населения.

Нарастающим итогом в регионе проведено 2 781 507 исследований по диагностике коронавирусной инфекции. За последние сутки сделано 6174 теста на коронавирус.