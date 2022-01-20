Петрозаводск, 20 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Минздрав Карелии просит жителей региона не рассчитывать на то, что новый штамм коронавируса «Омикрон» якобы менее опасен, чем его предшественники, а также указал, что им чаще и тяжелее болеют дети. Об этом сообщил 20 января региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Личная страница в «ВК» Михаила Охлопкова Республиканская инфекционная больница Карелии

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"Мы, вероятно, на пороге самой главной битвы с ковидом. Битвы тяжёлой и с непредсказуемым результатом», — обратился министр к своим подписчикам в соцсети. Он рассказал об особенностях новой волны эпидемии.

«Омикрон» часто «бьёт» по детям, которые в большом количестве болеют тяжело. Действительно, инфекция легче, она больше сосредоточена в верхних дыхательных путях и меньше спускается в лёгкие. Но из-за большей заразности смертность в абсолютных цифрах может оказаться той же, что и от «Дельты» — тем более в регионах, где ниже процент вакцинированных», — пояснил чиновник.

Охлопков уточнил, что в Карелии ожидают пик заболеваемости штаммом «Омикрон» в конце января.

«Риск повторного заболевания COVID при «Омикроне» возрастает до пяти раз. Наше здравоохранение работает также на пределе своих возможностей, особенно амбулаторное звено. При этом, если основываться на опыте других стран, будет огромный всплеск заболеваемости Омикроном, а затем — резкий спад. Это тем более опасно, что нет плавного подъёма, когда здравоохранение может работать пусть напряжённо, но ритмично», — подчеркнул министр республики.

Михаил Охлопков привел несколько симптомов заражения «Омикроном»: боль в горле, насморк, слабость и головная боль.

«Отсутствие чувства вкуса и запаха, лихорадка и кашель наблюдаются у 50% инфицированных. Характерное для штамма «Дельта» расстройство пищеварения в случае заражения «Омикроном» встречается в основном у детей. Боли в груди, которые встречались при заражении предыдущими штаммами, для «Омикрона» не характерны. Поэтому если у вас есть такие симптомы, не надо списывать их на усталость, плохую погоду или стресс. Надо оставаться дома и вызывать врача. Всё очень серьёзно!», — предупредил чиновник.

Добавим, что меры профилактики при «Омикроне» точно такие же, как и при других штаммах COVID-19: вакцинация, ношение маски, дезинфекция рук и поверхностей, сокращение контактов и проветривание помещений.

Добавим, что по данным на 20 января, в Карелии за всё время зарегистрированы 93 434 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 196 детей. За прошедшие сутки выявлены 299 инфицированных (17 — дети), что на 22 больше, чем за день до этого. Среди новых случаев 290 человек (96,9%) не проходили вакцинацию. На данный момент в ковидных стационарах республики получают лечение 630 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 548 человек, в тяжёлом — 73 пациента (из них непривитых — 71). В отделениях ИТАР врачи лечат девять крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 88 228 человек (11 078 детей), за последние сутки — 303 человека. За сутки зарегистрированы пять умерших от коронавирусной инфекции, что столько же, сколько и днем ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1272 человек в Карелии.