Москва, 20 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Москве численность населения выросла до 13 млн человек, заявил 20 января мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Провели перепись населения, пока только предварительные итоги. Но за десять лет москвичей стало на 1,5 млн больше — приблизились вплотную к цифре 13 млн, даже, возможно, преодолеем её», — доложил Собянин президенту России Владимиру Путину.

Мэр уточнил, что данные предварительные, «пока досчёт идёт».

При этом полтора миллиона новых жителей означают для столицы новые вызовы, отметил Собянин.