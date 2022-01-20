Москва, 20 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Центральной Африканской Республике (ЦАР) находятся российские военные советники, но участие Москвы во внутренних процессах в этой стране невозможно. Об этом сегодня, 20 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

European Commission DG ECHO ЦАР

Песков уточнил, что речи об участии России во внутриполитических процессах в ЦАР не идёт.

«Отношения Центральноафриканской Республики и России реализуются на других различных уровнях», — пояснил пресс-секретарь.

Как сообщало, президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Центрально-Африканской Республике Александра Бикантова,

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