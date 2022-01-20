Москва, 20 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Заявления администрации США и, частности, американского президента Джо Байдена, с угрозами в адрес России звучат с завидным постоянством. Об этом сегодня, 20 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Phil Roeder Президент США Джо Байден

Песков уточнил, что угрозы США в адрес России звучат завидным постоянством за некие гипотетические действия и говорится, что «Москве придётся заплатить».

«Такие угрозы не способствуют разрядке напряжённости между двумя странами. Они могут вселить в горячие головы властей Украины идею решить вопрос Донбасса силой», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россию ожидают ранее невиданные санкции в случае «агрессии на Украине», заявил президент США Джо Байден.

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