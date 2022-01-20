Чебоксары, 20 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Чувашию поступила первая в 2022 году партия вакцины от COVID-19. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Республика получила 19 тыс. комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник-V»). В ведомстве отмечают, что «в ближайшее время» их распределят по медицинским организациям.

По оперативным данным минздрава, на 19 января в Чувашии прививку от ковида сделали свыше 537 тыс. жителей, в том числе 154 207 человек старше 60 лет.

Напомним, что на 14 января уровень коллективного иммунитета в Чувашии оценивался в 51,7% (по данным оперативного штаба России).

Как сообщало ИА REGNUM, состояние первого пациента в Чувашии, у которого официально подтверждено заражение «Омикроном», оценивается как средней степени тяжести. Он был вакцинирован от ковида.