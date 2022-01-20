Барнаул, 20 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронаврусу волонтеры-медики переходят на усиленный режим работы и помощи медицинскому персоналу. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

ОНФ Волонтёры

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Отмечается также, что уже более 100 студентов-волонтеров Алтайского государственного медицинского университета работают в кол-центрах, регистратурах и оказывают помощь на приеме участковых терапевтов учреждений здравоохранения региона.

Особое внимание волонтеры-медики уделяют работе в пунктах вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

«Кроме того, ребята продолжают доставлять лекарства и продуктовые наборы пожилым и малоподвижным людям на территории Барнаула», — пояснила руководитель Алтайского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» окружного штаба по СФО Анна Ведлер.

Как сообщало ИА REGNUM,оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8539 человек, причём 29 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

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