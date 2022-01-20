Москва, 20 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Введение электронных трудовых книжек усложнили кадровое делопроизводство (КДП). В этом убеждены 35% менеджеров по персоналу российских компаний, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Sudak.rk.gov.ru Электронная трудовая книжка

Свою позицию они аргументируют несколькими фактами: объемы работы возросли, приходится вести и бумажные, и электронные трудовые, есть сложностях с расчетом трудового стажа для оплаты больничного, сбои в IT-системах, ПФР и т. д.

О том, что КДП с введением электронных трудовых книжек упростилось, стало меньше бумаг, заявили 29%. По мнению 25% менеджеров по персоналу, появление электронных трудовых книжек ничего не изменило в работе кадровых служб их компаний.

Опрос проведён 9—13 января 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 171 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, 92% жителей России имеют трудовую книжку. При этом в электроном виде документ есть лишь у 1% граждан.

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