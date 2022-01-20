Москва, 20 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Комментировать инициативу депутатов Госдумы РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик можно будет лишь после принятия или непринятия соответствующего законопроекта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская», — сказал Песков.

Он напомнил о существовании «определённой процедуры», и до её окончания Песков отказался говорить что-либо на этот счёт.

При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, сам Владимир Путин пока не знает о соответствующей инициативе депутатов.