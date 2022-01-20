Москва, 20 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Меры реагирования на рост распространения нового штамма коронавируса «Омикроном» обсуждаются на самом высоком уровне, локдауны, если и будут, то в крайнем случае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова («Единая Россия»).

Денис Абрамов ИА REGNUM «Красная зона»

«Сегодня на самом высоком уровне обсуждаются вопросы реагирования на развивающуюся ситуацию, связанную с распространением штамма «Омикрон» по территории России», — сказала Фролова.

Она обратила внимание на то, что новый штамм на данный момент доминирует в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, однако рост рапространения ожидается и в субъектах РФ.

Парламентарий допустила введение дополнительных ограничительных мер.

«Новые ограничения в виде закрытия столицы и регионов, на мой взгляд, если и будут вводить, то в самом крайнем случае — если произойдет перегрузка медицинской системы», — заявила Фролова.

Вместе с тем сегодня, 20 января, состоится встреча президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее сообщалось о том, что достаточно жесткие меры санитарно-эпидемиологического характера могут ввести в Москве уже 25 января.