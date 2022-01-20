Симферополь, , 12:05 — REGNUM Почти три тысячи жителей Крыма, пострадавших в результате наводнений в июне-июле 2021 года, получили материальную помощь, сообщили 20 января в пресс-службе правительства регионе

Затопленные улицы Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сумма материальной помощи составляет 10 тыс. рублей на каждого пострадавшего человека, также 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество первой необходимости из расчета на одного человека и 100 тыс. рублей за полностью утраченное имущество первой необходимости из расчета на одного человека.

В 2021 году материальную помощь на общую сумму в 202,41 млн рублей получили 2 936 человек — жителей Керчи, Ялты, Ленинского, Кировского, Советского и Бахчисарайского районов. Помимо материальной помощи, также были выплачены пособия в связи с гибелью члена семьи — его получили два человека, по миллиону рублей. Трём жителям выплачено в общей сложности 800 тыс. в связи с получением вреда здоровью. Кроме того, 100,7 млн рублей выплачено жителям для капремонта домов, повреждённых стихией. 23,9 млн рублей выплачены в связи с полной утратой жилья.

Также 925 крымчан также получили выплаты в связи с наводнениями в августе 2021 года, выплачено более 40 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура выявила нарушения при назначении выплат жителям Керчи, пострадавшим при наводнении. В результате более чем 200 пострадавшим выплаты на 68 млн рублей были произведены после вмешательства надзорного ведомства.