Сфакс, Тунис, 20 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Туниса сообщило о спасении судна с нелегальными мигрантами, подавшего сигнал SOS. Об этом сообщает агентство Babnet со ссылкой на официальное заявление ведомства.

U.S. Department of Defense Лодка с мигрантами

По последним данным, инцидент произошёл в 8 км от города Сиди Мансур в провинции Сфакс. По информации ведомства, мигранты отплыли от берегов Туниса в ночь с 18 на 19 января, после чего судно начало тонуть.

В результате операции береговой охраны были спасены 23 незаконных мигранта в возрасте от 4 до 40 лет: 13 уроженцев Мали и 10 ливийцев. По прибытию в порт Сфакс, мигранты были переданы Национальной гвардии Туниса, которая установит их личности.