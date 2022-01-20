Севастополь, 20 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждён 121 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона 20 января. Накануне, 19 января, сообщалось о 129 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 54 341 человек», — уточнили в пресс-службе.

Выздоровели в общей сложности 51 259 человек, в том числе 87 выписаны за последние сутки. Скончался 1 921 пациент с ковидом, трое умерли за последние сутки — это пациенты в возрасте от 68 до 82 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя сообщали о снижении уровня госпитализации пациентов с COVID-19 при значительном росте заболеваемости.