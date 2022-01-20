Москва, 20 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Для обращения в Конституционный суд по индексации пенсий работающим пенсионерам не хватает одной подписи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

«На сегодняшний день не хватает одной подписи», — сказал Миронов.

Он выразил надежду, что в ближайшее время все необходимые для обращения в КС 90 подписей парламентариев будут собраны.

Миронов также указал на то, что согласно изменениям в Конституции, пенсии должны индексироваться всем пенсионерам.

Госдума обсудит поправки об индексации пенсий неработающим пенсионерам до 8,6%.